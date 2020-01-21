Новый мотоцикл «Ява» 1990 года обнаружили в гараже

Новый мотоцикл был найден в Полтаве, а об этой «капсуле времени» рассказал блогер Roma Urraco.

В гараже мотоцикл с коляской Jawa 350/638, выпущенный еще в 1990 году, простоял 29 лет. Транспорт имеет только «калибровочный» пробег, и он составляет 4 километра.

Сохранились даже документы, инструкция по эксплуатации, а также инструменты.

В документации указано, что продали мотоцикл 18 января 1991 года в коммерческих целях и тогда за него отдали 1 100 рублей.

Владельцем ТС является женщина, которая ранее планировала реализовать его на Кубе, однако планы так и не осуществились.

Чтобы сохранить мотоцикл в идеальном состоянии, владелица бардачок и сидение хранила в своей квартире.

В движение «Ява» 1990 года приводится 2-цилиндровым двигателем объемом 343 кубических сантиметра. Его мощность составляет 27 л.с., а максимальная скорость составляет 125 км/ч.