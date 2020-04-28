Новая Hyundai Elantra получит версию Elantra N Line

Дебют новой модификации автомобиля, как ожидается, состоится в первой половине года.



При этом продажи должны стартовать осенью. Компания Hyundai официально анонсировала новую модификацию автомобиля Hyundai Elantra.

Анонс сопровождался публикацией изображения модели в камуфляже. Речь идет о новом Elantra с пакетом N Line, за счет которого машина получит спортивный внешний вид.

Также известно, что оспортивленный седан будет иметь перенастроенное шасси, турбированный двигатель и некоторые изменения в салоне.

Предполагается, что в движение Elantra N Line будет приводиться 1,6-литровым 204-сильным ДВС, пару котором составит шестискоростная механика или семискоростной робот.