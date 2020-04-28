Появились изображения серийной версии Nissan Ariya

Новый кроссовер в виде концепта дебютировал в октябре прошлого года, а теперь компания готовит его серийную версию.



Ранее сообщалось, что новинка может появится на российском рынке, а пока компания патентует внешность модели в Аргентине.

Патентные изображения уже появились в сети и судя по ним кроссовер мало чем будет отличаться от прототипа.

Напомним, что Nissan Ariya это кроссовер, который будет приводиться в движение электрической установкой с запасом хода около 480 км.

В основе автомобиля находится платформа CMF-EV, а его длина составляет 4 600 мм.