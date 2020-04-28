Новый кроссовер в виде концепта дебютировал в октябре прошлого года, а теперь компания готовит его серийную версию.
Появились изображения серийной версии Nissan Ariya
Ранее сообщалось, что новинка может появится на российском рынке, а пока компания патентует внешность модели в Аргентине.
Патентные изображения уже появились в сети и судя по ним кроссовер мало чем будет отличаться от прототипа.
Напомним, что Nissan Ariya это кроссовер, который будет приводиться в движение электрической установкой с запасом хода около 480 км.
В основе автомобиля находится платформа CMF-EV, а его длина составляет 4 600 мм.
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