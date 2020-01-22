Презентация концепта нового кроссовера состоялась в конце прошлого года.
Электрокроссовер Nissan Ariya может появиться в России
22.01.2020 19:13
13 0
Позднее стало известно, что модель с названием Nissan Ariya может еще выйти и под премиальным брендом Infiniti.
Теперь российские журналисты выяснили перспективы появления этого автомобиля на российском рынке.
Как стало известно журналистам «Авто Mail.ru», электрокроссовер Nissan Ariya может появиться в России, однако окончательного решения по этому поводу не принято.
Дело в том, что в нашей стране электрокары не пользуются спросом, хотя тенденция роста продаж таких машин просматривается.
С другой стороны, в компании говорят, что основной причиной, по которой не торопятся выводить электромобили в России, является проблема с адаптацией таких машин под суровый климат нашей страны. К тому же в нашей стране еще и не развита инфраструктура.
«Ariya представляет огромный интерес для российского рынка, мы планируем представить его российскому покупателю, но детали будем готовы сообщить позже» — цитирует слова представителя компании «Авто Mail.ru».
Комментарииcomments powered by HyperComments