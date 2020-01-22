Теперь российские журналисты выяснили перспективы появления этого автомобиля на российском рынке.

Как стало известно журналистам «Авто Mail.ru», электрокроссовер Nissan Ariya может появиться в России, однако окончательного решения по этому поводу не принято.

Дело в том, что в нашей стране электрокары не пользуются спросом, хотя тенденция роста продаж таких машин просматривается.

С другой стороны, в компании говорят, что основной причиной, по которой не торопятся выводить электромобили в России, является проблема с адаптацией таких машин под суровый климат нашей страны. К тому же в нашей стране еще и не развита инфраструктура.