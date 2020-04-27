На этот раз производство автомобилей отечественной компании будет приостановлено в рамках запланированного корпоративного отпуска.

По плану предприятия «АвтоВАЗа» уходят на майские каникулы. Об этом простое упоминалось еще во время возобновления выпуска машин после временного простоя в связи с указом президента РФ.

АвтоВАЗ приостанавливает производство автомобилей на период с 29 апреля по 18 мая 2020 года.

Сообщается, что 28 апреля будут работать в первые смены линии на платформе B0 и СКП Kalina, а Lada 4×4 будет работать в одну смену. 29 и 30 апреля производство остановят полностью.