На этот раз производство автомобилей отечественной компании будет приостановлено в рамках запланированного корпоративного отпуска.
АвтоВАЗ приостанавливает производство автомобилей
По плану предприятия «АвтоВАЗа» уходят на майские каникулы. Об этом простое упоминалось еще во время возобновления выпуска машин после временного простоя в связи с указом президента РФ.
АвтоВАЗ приостанавливает производство автомобилей на период с 29 апреля по 18 мая 2020 года.
Сообщается, что 28 апреля будут работать в первые смены линии на платформе B0 и СКП Kalina, а Lada 4×4 будет работать в одну смену. 29 и 30 апреля производство остановят полностью.
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