Toyota продала уже 15 млн гибридов на мировом авторынке

Японская компания отчиталась о продажах гибридных автомобилей, сообщив, что объемы уже преодолели отметку в 15 млн экземпляров.

Таких показателей удалось добиться с 1997 года, когда компания в продажу запустила первый Prius. Только в Европе продажи гибридов японской марки достигли 2,8 млн единиц.

В модельном ряду Toyota и Lexus по состоянию на 2020 год насчитывается 44 модели, которые представлены более чем в 90 странах мира.

Среди гибридных автомобилей в России представлены Lexus UX, NX и RX, а вот Prius на российском рынке не представлен в связи с обновлением.

Рестайлинговый вариант пока в нашу страну не приехал и планы по его запуску не отменили.