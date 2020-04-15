Японские марки на территории РФ решили поддержать клиентов и объявили о сохранении текущих цен на свои автомобили до конца мая.

Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая, а также было добавлено, что клиентам продлевается действие гарантии, что связано с ограничениями в связи с пандемией коронавируса.

Так, клиенты смогут без проблем посетить дилерский центр после открытия с сохранением всех условий действия гарантии.

Как ранее сообщалось, в прошлом месяце, компания Toyota в России нарастила продажи своих автомобилей на 36,5% до 12 587 проданных экземпляров.

Положительная динамика также наблюдается и по итогам первого квартала, когда показатель составил 27 231 ед., что на 26% больше.