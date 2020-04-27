Новую Lada 4x4 представили на изображениях в сети

Представленный еще в 2018 году концепт внедорожника Lada 4×4 был высоко оценен не только в России, но и за рубежом.



В АвтоВАЗе в свою очередь заявили, что этот прототип только демонстрирует, как мог бы выглядеть внедорожник Lada 4×4 нового поколения в Х-стиле.

При этом еще тогда было сказано, что именно такой легендарная Нива следующего поколения не будет.

Тем не менее прототип стал основной для фантазий многих независимых дизайнеров.

На некоторых рендерах внедорожник выглядит очень даже неплохо, а на других не очень хорошо.

Свое видение новой Lada 4×4 решили показать и дизайнеры чешского портала «Auto.cz».

Они опубликовали ренденые изображения автомобиля с дизайном в Х-стиле, а что из этого получилось судите сами.