Не успел «АвтоВАЗ» начать полноценные продажи обновленного внедорожника, как уже появилась информация о новом поколении модели.

Напомним, что 15 января на обновленную LADA 4×4 объявили цены, а также были названы комплектации и дан старт продажам. Более подробно об этом портал «ТвоёАвто» писал ранее.

При этом теперь в Сети появились первые подробности о модели нового поколения, которая по предварительным данным появится в 2023 году.

Как стало известно Drom.ru, Lada 4×4 NG будет базироваться на французской платформе, а еще у него появится новая трансмиссия.

Ожидается, что основной для автомобиля станет платформа CMFB-LS от Renault-Nissan, которую также могут использовать и в новом LADA XRay, а также в новом внедорожнике, известном сейчас под аббревиатурой HHA.

Главной целью при создании новой генерации Lada 4×4 NG является сохранить его внедорожные качества. В том числе будет использоваться и специальная коробка передач с понижающей передачей, а также поперечное расположение двигателя.