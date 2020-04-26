Названы возникшие из-за режима изоляции проблемы водителей в РФ

Пострадали и автомобилисты, которые также сталкиваются с проблемами из-за этого режима.

Специалисты NJCAR.RU подготовили список из нескольких проблем, которые возникают у водителей.

Ну на первом месте конечно же оказались специальные пропуска, отсутствие которых грозит штрафом в Москве, причем там с 22 апреля за автомобилистами следят камеры.

Штраф составляет 5 тыс. рублей. Еще одной проблемой назвали повышение цен на новые автомобили из-за коронавируса и экономической ситуации в стране.

Наблюдается падение спроса на машины, а владельцам подержанных машин, планировавших их продажу, советуют не торопится.

Также отмечается, что из-за коронавируса пострадали таксисты и предприятия общественного транспорта, так как пассажиропоток упал, а следовательно упали и доходы.