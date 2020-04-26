В сети все чаще попадаются объявления о продаже подержанных автомобилей немецкой марки, которые по цене уже не уступают новым моделям.
Подержанные Porsche уже сравнялись в цене с новыми
Так, например, на первичном рынке продается 911 по цене 7,5 млн рублей минимум, тогда как топовые варианты оценены более чем в 15 млн рублей.
Впрочем, автомобиль Porsche 911 нередко входит в рейтинги самых надежных и ликвидных машин.
Что касается рынка подержанных автомобилей, то там уже продают модели конца 70-х годов и их стоимость достигает 14 млн рублей.
Понятно, что не стоит все-таки сравнивать новый и подержанный автомобиль, но тенденция такова, что подержанные Porsche уже сравнялись в цене с новыми.
Владельцы Porsche 911 смогут получить свой отпечаток пальца на капоте
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