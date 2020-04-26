В сети все чаще попадаются объявления о продаже подержанных автомобилей немецкой марки, которые по цене уже не уступают новым моделям.

Так, например, на первичном рынке продается 911 по цене 7,5 млн рублей минимум, тогда как топовые варианты оценены более чем в 15 млн рублей.

Впрочем, автомобиль Porsche 911 нередко входит в рейтинги самых надежных и ликвидных машин.

Что касается рынка подержанных автомобилей, то там уже продают модели конца 70-х годов и их стоимость достигает 14 млн рублей.

Понятно, что не стоит все-таки сравнивать новый и подержанный автомобиль, но тенденция такова, что подержанные Porsche уже сравнялись в цене с новыми.