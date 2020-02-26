Компания создала новый вариант, как сделать необычным автомобиль владельцев Porsche 911.
Владельцы Porsche 911 смогут получить свой отпечаток пальца на капоте
26.02.2020 10:23
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Одним из способов персонализации придумали увеличенную копию отпечатка пальца, который разместят на капоте Porsche 911.
Эта опция будет предлагаться по цене 7 500 евро или 532 тыс. рублей.
К тому же пока отпечаток пальца могут размещать только на капоте, тогда как в дальнейшем планируется это делать и на других деталях.
Высокую стоимость такой опции в компании объяснили сложностью нанесения рисунка.
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