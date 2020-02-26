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Владельцы Porsche 911 смогут получить свой отпечаток пальца на капоте

Новости
26.02.2020 10:23
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Компания создала новый вариант, как сделать необычным автомобиль владельцев Porsche 911.

Одним из способов персонализации придумали увеличенную копию отпечатка пальца, который разместят на капоте Porsche 911.

Эта опция будет предлагаться по цене 7 500 евро или 532 тыс. рублей.

К тому же пока отпечаток пальца могут размещать только на капоте, тогда как в дальнейшем планируется это делать и на других деталях.

Высокую стоимость такой опции в компании объяснили сложностью нанесения рисунка.

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