Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

УАЗ запатентовал новые элементы своего внедорожника, который придет на смену Patriot.

Пока неизвестно, как будет назваться новый рамный внедорожник от УАЗ.

Пока модель в СМИ называют «русский Prado», и недавно в базе Роспатента появились патентные изображения стальной защиты, нижней части кузова и элементы защиты подкапотного пространства.

Напомним, под капотом внедорожника будут устанавливать новый мотор, разработанный Заволжским моторным заводом, причем агрегат будет турбированный.

Известно, что ДВС предложат в двух вариантах — 150 и 180 л.с. Также сообщалось, что внедорожник получит независимую переднюю подвеску, новый салон и новую раму. Производство преемника Patriot начнется в следующем году.