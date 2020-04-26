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Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Новости
26.04.2020 13:22
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УАЗ запатентовал новые элементы своего внедорожника, который придет на смену Patriot.

Пока неизвестно, как будет назваться новый рамный внедорожник от УАЗ.

Пока модель в СМИ называют «русский Prado», и недавно в базе Роспатента появились патентные изображения стальной защиты, нижней части кузова и элементы защиты подкапотного пространства.

Напомним, под капотом внедорожника будут устанавливать новый мотор, разработанный Заволжским моторным заводом, причем агрегат будет турбированный.

Известно, что ДВС предложат в двух вариантах — 150 и 180 л.с. Также сообщалось, что внедорожник получит независимую переднюю подвеску, новый салон и новую раму. Производство преемника Patriot начнется в следующем году.

Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ Появились новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗа

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