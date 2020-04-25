Автомобили Toyota останутся без двигателя V8

Так, в ближайшие годы автомобили компании Toyota останутся без двигателя V8, который используется в моделях Land Cruiser 200, Lexus GX 460 и LX 570, и др.

Вместо этого мотора модели получат 3,4-литровый 6-цилиндровый агрегат, известный владельцам автомобилей LS 500.

Что касается 8-цилиндровых ДВС, то заводы по их выпуску в США и Японии прекратят выпуск двигателей, и подготовятся к запуску сборки 6-цилиндровых моторов.