В руководстве японской компании приняли решение полностью прекратить выпуск восьмицилиндровых двигателей, заменив их шестицилиндровыми.
Автомобили Toyota останутся без двигателя V8
Так, в ближайшие годы автомобили компании Toyota останутся без двигателя V8, который используется в моделях Land Cruiser 200, Lexus GX 460 и LX 570, и др.
Вместо этого мотора модели получат 3,4-литровый 6-цилиндровый агрегат, известный владельцам автомобилей LS 500.
Что касается 8-цилиндровых ДВС, то заводы по их выпуску в США и Японии прекратят выпуск двигателей, и подготовятся к запуску сборки 6-цилиндровых моторов.
Toyota и Lexus замораживают цены на автомобили в России до конца мая
Комментарииcomments powered by HyperComments