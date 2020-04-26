Kia может не выпустить преемника для Kia Stinger

Для этой модели даже развернули масштабную рекламную кампанию, в которой старались показать, что Stinger отличается от других машин марки.

Но в итоге продажи лифтбека оказались ниже ожидаемых, и по новым данным корейский автопроизводитель проведет масштабный рестайлинг Kia Stinger, но новое поколение выпускать не будет.

По данным Korean Car Blog, в прошлом году спрос на Stinger упал на 18%. В первом квартале продажи еще снизились на 21%, а в марте продажи лифтбека оказались на 40% меньше, чем в марте 2019 года.

По данным издания, только после рестайлинга Stinger в компании будут рассматривать продолжение модели.

Сейчас руководство очень сильно не довольно продажами модели, на которую возлагали большие надежды.