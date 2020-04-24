Skoda зарегистрировала имя для нового кроссовера



Недавно компания зарегистрировала новое название для новинки, которое, как и для других автомобилей сегмента кроссоверов начинается на «K» и заканчивается «q».

Так, автопроизводитель придумал название для нового компактного кросса и звучать оно будет – Kliq. Такая торговая марка была зарегистрирована в базе Министерства промышленности и торговли Индии, что дает основание полагать, что модель будет предназначена в первую очередь для индийского рынка.

По предварительным данным, новая модель будет выполнена в стилистике прототипа Vision IN, который показали в Индии в конце зимы.

Моторная гамма автомобиля будет представлена 1,0 или 1,5-литровыми установками мощностью 110 или 150 л.с. Система привода будет только на переднюю ось.

Предварительная стоимость этой новинки составит около 1 млн рупий или около 900 тыс. рублей. Запуск модели запланирован на середину года.