Презентован новый бюджетный кроссовер Skoda Vision IN

Чешская марка накануне в Индии провела презентацию своего кроссовера Skoda Vision IN.



Автомобиль был представлен в качестве прототипа и создавался преимущественно для индийского рынка.

Новинкой становится среднеразмерный кроссовер, отличительной особенностью которого стад хрустальный элемент в салоне. Его сделали с оглядкой на визитную карточку Чехии – богемскому стеклу. Длина новинки составила 4 256 мм, а колесная база будет 2 671 мм.

Высота автомобиля составляет 1 589 мм. Дизайн модели выполнен в фирменной стилистике бренда, а еще в концепте использовали фирменные решения Simply Clever.

Например, в дверях располагаются фирменные бутылки бренда, а из заднего дивана можно сделать два раздельных сидения, которые имеют двухстороннюю отделку.

В основе Skoda Vision IN располагается платформе MQB-A0-IN, которая по сути является бюджетным вариантом MQB.

В моторной гамме заявлен полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. при 150 Нм крутящего момента.

Разгонятся автомобиль до 100 км/ч будет за 8,7 секунды, а максимальная скорость составит 195 км/ч. Товарная версия Skoda Vision IN появится на рынке Индии в следующем году.