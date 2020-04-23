Jeep снизил цены на некоторые модели в России

В начале апреля стоимость некоторых автомобилей марки в России увеличилась, а теперь эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали снижение стоимости некоторых моделей.

Так, было замечено, что подешевели отдельные комплектации автомобилей Grand Cherokee и Wrangler Unlimited.

Так, например, топовые версии Grand Cherokee стали дешевле на 115-2300 тыс. рублей или 1,9-3,0%.

Теперь Grand Cherokee в версии SRT оценен в 5 925 000 рублей, а вариант Trackhawk предлагается за 9 900 000 рублей.

Jeep Wrangler Unlimited стал дешевле в начальной модификации Sport, оцененной теперь в 3 880 000 рублей.