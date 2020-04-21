Составлен топ-10 самых доступных корейских автомобилей в РФ

Аналитики агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых востребованных и доступных корейских автомобилей на российском рынке за первый квартал года.

В отчётный период лидером в составленном топ-10 самых доступных корейских автомобилей в РФ стал KIA Rio, включая версию X-Line.

Продажи модели составили 22 899 шт., а ее минимальная стоимость составляет 775 тыс. рублей.

На втором месте рейтинга оказался кроссовер Hyundai Creta с минимальной стоимостью 957 тыс. рублей, а объёмы продаж достигли в 1 квартале показателя 18 815 шт.

В тройке Топа находится Hyundai Solaris с показателем 12 106 экземпляров, а его стоимость стартует от 756 тыс. рублей.

Минимальный ценник остальных автомобилей в рейтинге уже превышает 1 млн рублей.

Следующими в топ-10 самых доступных корейских автомобилей в РФ оказались KIA Sportage (7 261 ед., от 1 390 тыс. руб.) и Hyundai Tucson (5 016 ед., от 1 499 тыс. руб.), а далее в нем числятся KIA Optima (4 907 ед., от 1 365 тыс. руб.), KIA Cerato (4 266 ед., от 1 135 тыс. руб.), KIA Soul (3 3370 ед., от 1 030 тыс. руб.), Hyundai Santa Fe (3 066 ед., от 2 119 тыс. руб.) и KIA Ceed (2 830 ед., 1 080 тыс. рублей.