В РФ дополнили список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг подготовил обновленный список новых машин и их комплектаций, которые попадают под налог на роскошь.

В обновленном списке теперь числится 1,3 тыс. машин и в нем уже присутствуют модели среднебюджетных марок, а именно Mazda, Subaru и Nissan.

Стоит отметить, что список обновления два раза в год – весной и осенью. В него попадают машины стоимостью более трех миллионов авто.

Итак, теперь в списке присутствуют дорогие комплектации модели Mazda CX-9, а также топовые варианты Nissan Murano и Subaru Outback.

Сейчас в категории авто стоимостью от3 до 5 млн рублей числится 632 модели и комплектации, еще 486 машин оказалось в категории стоимостью от 5 до 10 млн рублей, 100 моделей числятся в ценовом диапазоне от 10 до 15 млн рублей и 82 с ценником от 15 млн рублей.