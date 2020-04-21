Кроссовер поступил в продажу в начале марта и был доступен для покупки только в топовом исполнении.



Однако, как выяснили журналисты «Китайских автомобилей», ссылаясь на данные дилеров, у последних уже появилась возможность заказать более доступные комплектации кроссовера.

В РФ в продаже появились базовые комплектации Chery Tiggo 8 — Active и Family. Их стоимости составляет 1 599 900 и 1 669 000 рублей.

Однако пока новые комплектации предлагают заказать в онлайн-магазине китайского бренда. «Живые» экземпляры Active и Family уже есть у некоторых дилеров в крупных городах.

Доставка после заказа автомобиля может осуществляться до 14 дней.

Что касается комплектаций, то уже в базе будет пятиместный салон, отделанный кожей, кондиционер, простой дизайн колесных дисков, камера заднего вида, подогрев сидений и боковых зеркал, а также запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль и многое другое.

В комплектации Family кроссовер Chery Tiggo 8 будет уже трехрядным с дополнительными опциями. Моторная гамма автомобиля в России представлена только двухлитровым 170-сильным двигателем, работающим в паре с вариатором.