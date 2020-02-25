Стали известны цены и комплектации Chery Tiggo 8 для РФ

Кроссовер Chery Tiggo 8 станет доступен для покупки на российском рынке с 1 марта, а накануне старта продаж в китайской компании рассказали о стоимости и комплектациях.



В частности, на старте продаж предложат только одну, максимальную комплектацию – Prestige. Ее стоимость составит 1 699 000 рублей. Цены на начальные комплектации будут названы позднее.

Новый Chery Tiggo 8 предложат с турбированным двигателем объёмом два литра и мощностью 170 лошадиных сил. Показатель крутящего момента составит 250 Нм, а передавать его на колеса будет вариатор.

Разгонятся кроссовер до первой сотни будет за 10 секунд, а максимальная скорость составит 200 км/ч. Заявленный расход топлива составит 8,2 литра на 100 км пути в смешанном цикле.

В списке оснащённости новинки будет богатый список оборудования, в том числе предложат и зимний пакет, где предложат обогрев зеркал заднего вида, руля, сидений, а также лобового и заднего стекол.

Еще в списке опций будет адаптивная мультимедиа, на приборной панели расположится цветной экран и еще один дисплей будет относиться к климат-контролю.

Специально для российского кроссовера компания предложат систему дистанционного запуска двигателя, бесключевой доступ в салон автомобиля и электропривод задней двери с функцией бесконтактного открывания.

Также стоит отметить в кроссовере LED-светотехнику, светодиодные ДХО, колесные диски на 18 дюймов, выполненные из алюминия.