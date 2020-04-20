Появились «живые» фото нового Haval H5

Haval готовит новое поколение внедорожника Hover H5. Про эту модель «Твоё Авто» уже сообщалось не раз, а теперь в Сети опубликовали «живые» фото прототипа.

Модель заметили на дорогах общего назначения. Внедорожник пока тестируют в камуфляжной пленке, но даже через нее можно увидеть, что Hover H5 будет очень сильно отличатся от текущей генерации.

Hover H5 получит новую оптику в стиле Jeep Renegade, большую радиаторную решетку с вертикальными брусьями и «квадратный» кузов.

Пока неизвестно, сохранит ли внедорожник рамную конструкцию или в нем будет несущий кузов.

В салоне прототипа установили два «парящих» экрана, где один дисплей для мультимедийной системы, а второй экран заменил традиционную панель приборов.

Про моторную гамму Hover H5 пока ничего не известно. Также пока не сообщается дата презентации модели, но известно, что показ состоится в 2020 году.