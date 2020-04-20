отзыв об авто

Поиск

Появились «живые» фото нового Haval H5

Новости
20.04.2020 15:49
12

Haval готовит новое поколение внедорожника Hover H5. Про эту модель «Твоё Авто» уже сообщалось не раз, а теперь в Сети опубликовали «живые» фото прототипа.

Модель заметили на дорогах общего назначения. Внедорожник пока тестируют в камуфляжной пленке, но даже через нее можно увидеть, что Hover H5 будет очень сильно отличатся от текущей генерации.

Hover H5 получит новую оптику в стиле Jeep Renegade, большую радиаторную решетку с вертикальными брусьями и «квадратный» кузов.

Пока неизвестно, сохранит ли внедорожник рамную конструкцию или в нем будет несущий кузов.

Появились «живые» фото нового Haval H5

В салоне прототипа установили два «парящих» экрана, где один дисплей для мультимедийной системы, а второй экран заменил традиционную панель приборов.

Про моторную гамму Hover H5 пока ничего не известно. Также пока не сообщается дата презентации модели, но известно, что показ состоится в 2020 году.

Появились «живые» фото нового Haval H5 Появились «живые» фото нового Haval H5 Появились «живые» фото нового Haval H5

Опубликованы первые изображения нового Haval H5

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿