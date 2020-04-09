Опубликованы первые изображения нового Haval H5

Китайский бренд Haval готовит для кроссовера Haval H5 преемника, который должен дебютировать в этом году.

Речь идет о модели для китайского рынка, а там она продается под названием Hover. Недавно в распоряжении китайских СМИ оказалось изображение, где показан автомобиль.

Судя по нему, в автомобиле появится измененная внешность с круглой передней оптикой, а также бампером в стиле Suzuki Jimny.

Есть информация, что новый Н5 сохранит рамную конструкцию, а вот о моторной гамме информации пока нет.

Актуальный внедорожник оснащена турбодвигателем с отдачей 149 или 177 л.с. Такую модель хотят начать продавать в России, причем ранее сообщалось, что ее сборка уже стартовала на предприятии под Тулой.