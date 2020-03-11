О появлении кроссовера на российском рынке стало известно давно, вот только его спецификации раскрыли недавно.
В России Haval сертифицировала кроссовер Haval H5
11.03.2020 14:17
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Новый для России кроссовер Haval H5 будут выпускать на предприятии в Тульской области, и на него компания уже оформила ОТТС, позволяющий ей начать продажи автомобиля.
В документе указано, что новый Haval H5 будет доступен на российском рынке с турбированным бензиновым двигателем.
Его мощность составит 177 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии будет доступна 6-ступенчатая механическая КП.
Предложат для машины и полноприводную систему. В списке оснащенности указана камера заднего вида, датчики света и дождя, парктроник, люк, а также круиз-контроль и кожаный салон.
По предварительным данным Haval H5 появится в продаже в следующем месяце. Стоимость и комплектации будут объявлены дополнительно.
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