В России Haval сертифицировала кроссовер Haval H5

О появлении кроссовера на российском рынке стало известно давно, вот только его спецификации раскрыли недавно.

Новый для России кроссовер Haval H5 будут выпускать на предприятии в Тульской области, и на него компания уже оформила ОТТС, позволяющий ей начать продажи автомобиля.

В документе указано, что новый Haval H5 будет доступен на российском рынке с турбированным бензиновым двигателем.

Его мощность составит 177 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии будет доступна 6-ступенчатая механическая КП.

Предложат для машины и полноприводную систему. В списке оснащенности указана камера заднего вида, датчики света и дождя, парктроник, люк, а также круиз-контроль и кожаный салон.

По предварительным данным Haval H5 появится в продаже в следующем месяце. Стоимость и комплектации будут объявлены дополнительно.