Стала известна дата старта продаж кроссовера Haval H5 в РФ

В ближайшее время новый кроссовер начнут серийно собирать на предприятии в Тульской области. К слову первые экземпляры модели уже были собраны на заводе и их даже удалось сфотографировать.



Как выяснилось, уже 20 апреля новый кроссовер Haval H5 будет представлен в России официально и в этот же день будет дан старт его продажам.

Сейчас известно, что автомобиль будет оснащен турбированным двухлитровым ДВС Mitsubishi 4G63S4T. О стоимости модели информации пока нет.

На китайском рынке Haval H5 предлагают по цене от 975 тыс. рублей в эквиваленте.