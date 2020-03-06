В ближайшее время новый кроссовер начнут серийно собирать на предприятии в Тульской области. К слову первые экземпляры модели уже были собраны на заводе и их даже удалось сфотографировать.
Стала известна дата старта продаж кроссовера Haval H5 в РФ
06.03.2020 08:40
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Как выяснилось, уже 20 апреля новый кроссовер Haval H5 будет представлен в России официально и в этот же день будет дан старт его продажам.
Сейчас известно, что автомобиль будет оснащен турбированным двухлитровым ДВС Mitsubishi 4G63S4T. О стоимости модели информации пока нет.
На китайском рынке Haval H5 предлагают по цене от 975 тыс. рублей в эквиваленте.
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