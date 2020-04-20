Ford Mustang стал самым популярным спорткаром в мире за 2019 год



Как сообщают аналитики агентства IHS Markit, объёмы продаж автомобиля составили 102 090 единиц.

При этом отмечается, что в Германии популярность этой модели выросла на 33%, а во Франции и вовсе было зафиксировано увеличение продаж в два раза.

Между тем, в Америке Ford Mustang остается самым востребованным спорткаром уже 50 лет, а в целом в мире он возглавляет рейтинги своего сегмента пять лет подряд.