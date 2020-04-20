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Ford Mustang стал самым популярным спорткаром в мире за 2019 год

Новости
20.04.2020 12:16
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Спорткар Ford Mustang возглавил рейтинг самых популярных спорткаров на мировом авторынке за прошлый год.

Ford Mustang стал самым популярным спорткаром в мире за 2019 год
Как сообщают аналитики агентства IHS Markit, объёмы продаж автомобиля составили 102 090 единиц.

При этом отмечается, что в Германии популярность этой модели выросла на 33%, а во Франции и вовсе было зафиксировано увеличение продаж в два раза.

Между тем, в Америке Ford Mustang остается самым востребованным спорткаром уже 50 лет, а в целом в мире он возглавляет рейтинги своего сегмента пять лет подряд.

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