Спорткар Ford Mustang возглавил рейтинг самых популярных спорткаров на мировом авторынке за прошлый год.
Ford Mustang стал самым популярным спорткаром в мире за 2019 год
Как сообщают аналитики агентства IHS Markit, объёмы продаж автомобиля составили 102 090 единиц.
При этом отмечается, что в Германии популярность этой модели выросла на 33%, а во Франции и вовсе было зафиксировано увеличение продаж в два раза.
Между тем, в Америке Ford Mustang остается самым востребованным спорткаром уже 50 лет, а в целом в мире он возглавляет рейтинги своего сегмента пять лет подряд.
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