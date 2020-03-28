В Европе появится самый мощный спорткар Ford Mustang

Официально Ford Mustang Shelby GT500 в Европу не поставляется, так как американская компания отказалась модель вести в регион из-за жестких экологических норм.

Но дилер Peicher US-Cars решил собственными силами поставлять спорткар на европейский рынок. Ford Mustang Shelby GT500 будет предлагаться за 109 990 евро, что в пересчете около 9,4 млн рублей.

Напомним, Ford Mustang Shelby GT500 является самым мощным в истории марки. В движение американский фастбек приводится V8 объёмом 5,2-литра мощностью 770 л.с. и 847 Нм крутящего момента.

В паре с ДВС работает семиступенчатая роботизированная коробка передач Tremec с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Заявлено, что Mustang Shelby GT500 за 10,6 сек способен разогнаться до 100 миль и полностью остановится. Bugatti Veyron такое же упражнение делает за 9,9 секунды.