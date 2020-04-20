Как выяснили зарубежные журналисты, в американской компании не оставили идею выпуска нового компактного кроссовера.

Впервые упоминание о новом кроссовере, который может составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA или BMW X1, появилось в 2014 году.

Тогда компания подала заявку на новую торговую марку Cadillac XT2.

Недавно срок действия прав на торговую марку истек и компания не стала продлевать его, но недавно GM снова запатентовал название XT2, но уже в названии не используется Cadillac.

Это дает надежду, что Cadillac все-таки выпустит новый кроссовер XT2, который расположится на ступень ниже XT4.

Источник: gazetadaily.ru.