Как выяснили зарубежные журналисты, в американской компании не оставили идею выпуска нового компактного кроссовера.
Cadillac все-таки выпустит новый кроссовер XT2
Впервые упоминание о новом кроссовере, который может составить конкуренцию Mercedes-Benz GLA или BMW X1, появилось в 2014 году.
Тогда компания подала заявку на новую торговую марку Cadillac XT2.
Недавно срок действия прав на торговую марку истек и компания не стала продлевать его, но недавно GM снова запатентовал название XT2, но уже в названии не используется Cadillac.
Это дает надежду, что Cadillac все-таки выпустит новый кроссовер XT2, который расположится на ступень ниже XT4.
Источник: gazetadaily.ru.
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