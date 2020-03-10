Cadillac назовет новый флагманский седан Celestiq

Новая модель марки Cadillac была анонсирована в рамках специального мероприятия, где раскрыли некоторые подробности и название.

Так, стало известно, что новый седан получит название Celestiq, а в модельном ряду он займет место флагмана.

В основе новинки расположится масштабируемая электрическая платформа, то есть она будет электрокаром. Также заявлена в нем и фирменная батарейная система Ultium.

Что касается внешности седана, то он будет схож с лифтбеком Audi A7, а дизайнерские решения будут пересекаться с теми, что им пользовались в кроссовере Lyriq.

Новый Celestiq не планируют выпускать большими объёмами. Его тираж будет ограничен, а сборку организуют вручную.

Показ автомобиля запланирован на автосалон в Нью-Йорке, при этом онлайн его планируют показать 2 апреля.