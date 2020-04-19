Новый Lexus NX получит гибридный мотор от RAV4

Как удалось узнать порталу InsideEV’s, второе поколение Lexus NX 450h+ получит гибридную силовую установку с возможностью зарядки от сети, причем гибридную установку для премиального кроссовера позаимствуют у Toyota RAV4 Prime.

Сейчас в этой модели устанавливают 306-сильный силовой агрегат, основанный на 2,5-литровом атмосферном ДВС и двух электрических моторах, расположенных на каждой оси.

На электрической тяге Toyota RAV4 Prime способен проехать до 66 км.

Lexus NX 350h тоже получит силовой агрегат от RAV4, но он уже лишен возможности зарядки от сети, а его отдача составляет 222 л.с.

В основе этого силового агрегата лежит все тот же 2,5-литровый атмосферный ДВС, но электрические двигатели тут слабее.

В США Lexus еще зарегистрировала NX250 и NX350, в которых под капотом будут устанавливать классические ДВС.

Lexus NX нового поколения появится в следующем году.