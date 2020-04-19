Как изменились цены на Lexus NX за последние два года

Lexus NX является одним из самых доступных кроссоверов марки, который два года назад предлагался в трех версиях — NX200 NX300 и NX300h.

Lexus NX200 с 2,0-литровым 150-сильным мотором в 2018 году предлагался в пяти комплектациях по цене от 2 257 000 до 2 875 000 рублей.

Lexus NX300 с 2,0-литровым 238-сильным агрегатом тоже был доступен в пяти комплектациях по цене от 2 659 000 до 3 380 000 рублей.

Самый дорогой Lexus NX300h с гибридной силовой установкой, основанной на 2,5-литровом ДВС был доступен в двух версиях по цене от 2 873 000 до 3 678 000 рублей.

С апреля 2018 года и до начала 2019 года Lexus NX подорожал несколько раз. Первое подорожание было в июне, когда стоимость премиального кроссовера выросла от 51 до 74 тыс. рублей, а в сентябре было еще одно подорожание — от 52 до 75 тыс. рублей. В ноябре снова были пересмотрены цены и увеличены на 53-77 тыс.

рублей.

В январе 2019 года Lexus NX снова подорожал и на этот раз на сумму 89-132 тыс. рублей, а в апреле этого же года стоимость кроссовера снова подняли на 55-80 тыс. рублей. После этого в 2019 году прайс-лист не пересматривали.

В 2020 году из-за появления новой комплектации минимальная цена Lexus NX200 снизилась на 58 тыс. рублей, но позже ее подняли на 100 тыс. рублей, пишет «Цена Авто».

Lexus NX300 и NX300h в 2020 году тоже дорожали, и суммарно их ценники выросли на 168 тыс. и 208 тыс. руб. соответственно.

С апреля 2018 года базовая комплектация Lexus NX200 стала дороже на 342 тыс. рублей, Lexus NX300 подорожал на 494 тыс. рублей, а гибридная версия прибавила в цене 705 тыс. рублей.