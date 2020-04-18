На этой недели были обнародованы первые подробности о новом поколении автомобиля Mazda 6.
Представлены изображения новой Mazda 6
Основываясь на известных подробностях дизайнеры портала «Колеса.ру» решили создать рендерные изображения, представив свое видение новинки.
Так были представлены изображения новой Mazda 6, на которых показали модель в стилистике прототипа Mazda Vision Coupe.
Последний был представлен три года назад в рамках автосалона в Токио. Напомним, что презентация новой Mazda 6 ожидается в 2022 году. Актуальная модель предлагается на российском рынке по цене от 1,57 млн рублей.
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