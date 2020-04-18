На этой недели были обнародованы первые подробности о новом поколении автомобиля Mazda 6.

Основываясь на известных подробностях дизайнеры портала «Колеса.ру» решили создать рендерные изображения, представив свое видение новинки.

Так были представлены изображения новой Mazda 6, на которых показали модель в стилистике прототипа Mazda Vision Coupe.

Последний был представлен три года назад в рамках автосалона в Токио. Напомним, что презентация новой Mazda 6 ожидается в 2022 году. Актуальная модель предлагается на российском рынке по цене от 1,57 млн рублей.