350-сильный двигатель и задний привод получит новая Mazda 6

Издание Car and Driver узнало новые подробности про следующее поколение Mazda6, которое должны представить в 2022 году. Судя по последним данным модель будет серьезно отличаться от предыдущих поколений.



Новая Mazda6 будет сделана по мотивам концепта Mazda Vision Coupe Concept, представленного в 2017 году.

По данным источника, Mazda6 выйдет не только в классическом исполнении, но и в купеобразном варианте с приставкой к названию RX.

В целом Mazda6 получит новую заднеприводную платформу с поперечным расположением мотора, а такая же компоновка агрегата будет и в кроссовере Mazda CX-9.

Седан будет оснащаться новым рядным шестицилиндровым ДВС семейства Skyactiv-X, который еще дополнит 48-вольтовый стартер-генератор и мощный блок аккумуляторов. Трансмиссия в Mazda6 будет 8-ступенчата автоматическая.

