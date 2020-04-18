Chery запатентовала новый полноразмерный кроссовер для РФ

Запатентованный в России кроссовер китайской марки даже не продается в Китае и впервые был представлен в ноябре прошлого года.

Речь идет о модели Exeed VX, представленной в серийном исполнении на мотор-шоу в Гуанчжоу.

Тогда состоялся показ и серийной версии, и прототипа.

Теперь внешность этого автомобиля компания запатентовала в России. Стоит отметить, что разработкой дизайна автомобиля занимался дизайнер Кевин Райс, который ранее работал в компании Mazda.

Габариты нового полноразмерного кроссовера составляют: 4970/1940/1795 мм, колесная база – 2 900 мм.

Моторная гамма модели будет представлена 1,6-литровым 197-сильным двигателем, пару которому составит семискоростной робот.

Бренд Exeed, как известно, скоро выйдет на российский рынок, поэтому не исключено, что его следующей новинкой в нашей стране станет как раз Exeed VX.