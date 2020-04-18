Lada Vesta могла получить ультрабюджетную версию

В период разработки проекта Lada Vesta планировалось, что она получит три версии блоков переключателей двери, одна из которых должна была быть в ультрабюджетном варианте модели.

Речь идет о ручной регулировке боковых зеркал, упоминание о которой выявили в руководстве по эксплуатации Lada Vesta.

Как выяснили журналисты «Российской газеты», такая регулировка должна была появиться в очень доступной версии Весты, но за несколько месяцев до выхода автомобиля, от такого варианта решили отказаться.

Тогда посчитали, что Веста должна быть лучше оснащена в базовой комплектации, чем конкуренты.

При этом упоминание о ручной регулировке боковых зеркал осталось в руководстве по эксплуатации.

Что касается планов по выпуску недорогой версии сейчас, то «АвтоВАЗ» такую модификацию не рассматривает, так как в бюджетном сегменте есть Гранта.