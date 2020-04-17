В России опубликовали рейтинг с моделями авто, которые на вторичном авторынке продаются по цене до 200 тыс. рублей и являются ликвидными.

Экспертами speedme.ru были названы топ-7 ликвидных авто с пробегом до 200 тысяч рублей среди машин с пробегом не более 150 тыс. км и возрастом не старше 2000 года.

Так, на последнем месте оказался Daewoo Matiz, который является ликвидными, но имеет недостаток в виде проблем с кузовом, а точнее с появлением на нем коррозии.

Следующим в списке находится Chevrolet Lanos, у которого из проблем называют выходящую из строя шаровую со ступичным подшипником, а также течь основного аккумулятора и слабое сцепление.

На пятой строчке ТОПа находится Chevrolet Spark, но тут эксперты предупреждают, что в продаже нередко попадаются экземпляры после аварии, со скрученным пробегом и неоплаченным штрафом.

Далее в списке числится Hyundai Getz и Peugeot 206, а на втором и первом месте топ-7 ликвидных авто с пробегом до 200 тысяч рублей соответственно оказались Renault Logan и Hyundai Accent.