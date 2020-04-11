Средняя стоимость новых автомобилей в России регулярно растет и уже все меньше на рынке представлено достойных авто до 1 млн рублей.

Средняя цена новой машины в России превышает уже 1,5 млн рублей, но эксперты 110km.ru составили топ-7 лучших автомобилей до 1 млн рублей и возглавляет его Lada Vesta, предлагаемая по цене от 629 900 рублей, а топовый вариант можно купить за 939 900 рублей.

Еще хорошим предложением на рынке в своей ценовой категории назван Renault Sandero, оцененный от 544 тыс. рублей.

Следующим в списке оказался Hyundai Solaris с ценником от 765 900 рублей, но его максимальная комплектация стоит уже более 1 млн рублей и составляет 1 055 000 рублей.

Четвертое место в рейтинге досталось Nissan Terrano с базовой стоимостью 980 тыс. рублей. Китайский кроссовер Chery Tiggo 5 располагается на пятом месте списка топ-7.

Его стоимость стартует с отметки 1 019 900 рублей, но при условии заказа машины онлайн, ее стоимость составит 919 900 рублей.

Следующие две строчки достались Kia Rio X-Line и Skoda Rapid с минимальными ценами от 669 900 и 829 000 рублей соответственно.