Теперь все новые автомобили, выпускаемые и ввозимые в страну должны быть обязательно оснащены датчиками света.

Власти Японии обязали устанавливать в автомобили датчики света с 1 апреля этого года, а с осени следующего года это нововведение будет обязательным и для старых машин.

В дальнейшем система автоматического света станет обязательной и для грузовиков, а также автобусов, а иные транспортные средства попадут под закон в 2023 году.

Более того, разработаны и стандарты к автоматическому свету.

Например, он должен включаться через две секунды после того, как уровень освещения снизился ниже 1000 люкс, а выключаться он должен при освещенности свыше 7000 люкс.

При этом на выключение предлагают отводить от 5 сек. до 5 мин.