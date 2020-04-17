Производитель Chevrolet Niva получил новое название

Как известно, российский автогигант выкупил права СП «GM-АВТОВАЗ» и вернул себе торговую марку Niva.

Как ранее сообщалось, уже в этом году Chevrolet Niva получит обновление и шильдик Лада.

Кроме этого, «АвтоВАЗ» уже переименовал СП «GM-АВТОВАЗ» и теперь стало известно, какое название будет носить производитель внедорожника.

Как стало известно, СП «GM-АВТОВАЗ» теперь носит официальное название АО «ЛАДА Запад Тольятти».

В пресс-службе компании напомнили, что это предприятие открыли 18 лет назад и на нем производят внедорожник Niva, разработанный «АвтоВАЗом».