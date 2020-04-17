Как известно, российский автогигант выкупил права СП «GM-АВТОВАЗ» и вернул себе торговую марку Niva.
Производитель Chevrolet Niva получил новое название
Как ранее сообщалось, уже в этом году Chevrolet Niva получит обновление и шильдик Лада.
Кроме этого, «АвтоВАЗ» уже переименовал СП «GM-АВТОВАЗ» и теперь стало известно, какое название будет носить производитель внедорожника.
Как стало известно, СП «GM-АВТОВАЗ» теперь носит официальное название АО «ЛАДА Запад Тольятти».
В пресс-службе компании напомнили, что это предприятие открыли 18 лет назад и на нем производят внедорожник Niva, разработанный «АвтоВАЗом».
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