Новый Renault Sandero Stepway показали на рендере

Новый Sandero уже проходит тестовые испытания и ранее его замечали фотошпионы.



Презентация новой генерации автомобиля должна состояться в этом году, а на рынок она выйдет в 2021 году.

Модель Sandero в версии Sandero решили показать на первом рендерном изображении, подготовленном независимыми дизайнерами.

Рендер подготовили и опубликовали немецкие дизайнеры из Auto Zeitung. Они показали свое видение автомобиля, предполагая, что он хоть и получит измененную внешность, но в целом останется узнаваемым.

При этом предполагается, что дизайнерские решения в Renault Sandero Stepway будут пересекаться с последним Дастером.

В салоне при этом ожидаются кардинальные изменения и там должен появится большой сенсорный экран, а также ряд элементов как у Renault Clio.

В основе нового поколения будет лежать платформа CMF-B, используемая в том же Clio. Линейка двигателей должна быть представлена не только обычными ДВС, но и возможно гибридными установками.