В России был продан 350-тысячный Renault Sandero

Российское подразделение компании Renault сообщило, что они продали в стране 350 тыс. автомобилей модели Renault Sandero.



Этот автомобиль представлен на российском рынке 10 лет. 350-тысячный экземпляр Renault Sandero был продан 27 марта.

Эта модель предлагается в кузове хэтчбек и в версии Sandero Stepway. По итогам прошлого года автомобиль вошел в топ-20 самых востребованных авто рынка.

Его объёмы продаж за 2019 год составили 30,5 тыс. проданных экземпляров.