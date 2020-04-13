Haval для России выпустит внедорожник Haval H5

Автопроизводитель Haval официально анонсировал появление внедорожника Haval H5, который ранее уже был представлен на нашем рынке, но под другим брендом и названием.

Его производство будет организовано на площадке марки в Тульской области. Там уже осуществляется сборка кроссовера F7 и его купеобразного варианта F7x, а также флагманского автомобиля Н9.

Что касается Haval H5, то он в России уже сертифицирован. В документах указано, что его предложат с двухлитровым ДВС.

Его мощность в зависимости от комплектации составит 150 или 177 л.с., а работать он будет с 6-скоростной механикой и полным приводом. О сроках старта продаж и стоимости внедорожника в компании не сообщают.