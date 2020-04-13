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Haval для России выпустит внедорожник Haval H5

Новости
13.04.2020 12:04
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Новый внедорожник станет четвертой моделью, сборка которой осуществляется на российском предприятии китайской компании.

Автопроизводитель Haval официально анонсировал появление внедорожника Haval H5, который ранее уже был представлен на нашем рынке, но под другим брендом и названием.

Его производство будет организовано на площадке марки в Тульской области. Там уже осуществляется сборка кроссовера F7 и его купеобразного варианта F7x, а также флагманского автомобиля Н9.

Что касается Haval H5, то он в России уже сертифицирован. В документах указано, что его предложат с двухлитровым ДВС.

Его мощность в зависимости от комплектации составит 150 или 177 л.с., а работать он будет с 6-скоростной механикой и полным приводом. О сроках старта продаж и стоимости внедорожника в компании не сообщают.

В России Haval сертифицировала кроссовер Haval H5

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