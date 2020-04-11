Новый Land Rover Defender не выйдет в кузове пикап

Еще во время презентации нового поколения внедорожника было сказано, что он получит много модификаций, включая открытую версию и модификацию в кузове пикап.

Но похоже планы производителя изменились и в них теперь нет Land Rover Defender в кузове пикап.

Дело в том, что в руководстве компании усомнились в целесообразности выпуска такой версии.

В свою очередь маркетологи компании уверены, что выпуск грузовой версии сделал бы Defender обычной, а не престижной моделью.