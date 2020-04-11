Еще во время презентации нового поколения внедорожника было сказано, что он получит много модификаций, включая открытую версию и модификацию в кузове пикап.
Новый Land Rover Defender не выйдет в кузове пикап
11.04.2020 22:56
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Но похоже планы производителя изменились и в них теперь нет Land Rover Defender в кузове пикап.
Дело в том, что в руководстве компании усомнились в целесообразности выпуска такой версии.
В свою очередь маркетологи компании уверены, что выпуск грузовой версии сделал бы Defender обычной, а не престижной моделью.
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