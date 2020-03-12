Land Rover хочет выпустить уменьшенную версию Defender

Предварительным данным, такой автомобиль на рынке будет конкурировать с моделями BMW X1 или Mercedes-Benz GLA.

В британской компании Land Rover намерены разработать и выпустить уменьшенную версию модели Defender. Более того, в основе этой модели будет лежать та же платформа, что и у внедорожника Defender. Также новинка получит и дизайн от последнего.

При этом выпускать ее будут только в пятиместной версии. Линейка двигателей будет представлена 3 или 4-цилиндровым моторами, а также появится и гибрид.

Система привода на переднюю ось будет по умолчанию, а за дополнительную плату предложат полный привод. Ориентировочная стоимость новинки составит 25 тыс. фунтов стерлингов или около 2,3 млн рублей.