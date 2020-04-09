Укороченная версия Volkswagen Polo предлагалась на индийском рынке, где носила название Ameo.
Volkswagen избавился от укороченного Volkswagen Polo
09.04.2020 12:09
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Такая модификация разрабатывалась специально для Индии, но его продажи не устроили компанию, поэтому в руководстве приняли решение отказаться от него.
Volkswagen Ameo за 4,5 года был продан в количестве всего 50 тыс. экземпляров.
Его серийное производство было организовано на предприятии в Пуне, где также осуществляется сборка Skoda Rapid и Volkswagen Vento.
Вместо Ameo на заводе планируется выпуск кроссовера Taigun и хэтчбека Polo.
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