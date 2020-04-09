Volkswagen избавился от укороченного Volkswagen Polo

Такая модификация разрабатывалась специально для Индии, но его продажи не устроили компанию, поэтому в руководстве приняли решение отказаться от него.

Volkswagen Ameo за 4,5 года был продан в количестве всего 50 тыс. экземпляров.

Его серийное производство было организовано на предприятии в Пуне, где также осуществляется сборка Skoda Rapid и Volkswagen Vento.

Вместо Ameo на заводе планируется выпуск кроссовера Taigun и хэтчбека Polo.