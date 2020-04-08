По их информации, в России подорожали три автомобиля марки Mazda на 1,3-2,1%.

Модельный ряд компании в нашей стране представлен 4 автомобилями, то есть только седан и хэтчбек Mazda3 остались с прежними ценниками.

При этом седан Mazda6 теперь продается на 20-39 тыс. дороже в зависимости от комплектации.

Кроссовер СХ-5 обойдется на 56-66 тыс. рублей дороже, а СХ-9 подорожал сильнее всех – 56-66 тыс. рублей.