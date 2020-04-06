На территории РФ объявлена новая отзывная кампания, в рамках которой на сервис будут отправлены автомобили марки Mazda.

Как информирует 6 апреля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), в России отзывают свыше 9 тыс. автомобилей Mazda CX-5, которые были проданы в период с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.

В 9,4 тыс. автомобилей выявили вероятное мерцание или прекращение работы светодиодных дневных ходовых/габаритных огней во время движения.

В рамках отзыва в сервисных центрах проведут проверку фар, а в случае необходимости будет произведен их ремонт либо замена.

Все работы в рамках сервисной акции будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.