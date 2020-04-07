Самая дорогая Lada Xray Cross: раскрыта цена и дата старта продаж

В начале марта новая версия модели Lada Xray Cross встала на конвейер, о чем портал «ТвоёАвто» писал ранее.



Речь идет версии с названием Lada Xray Cross Instinct, которая становится самым дорогим вариантом модели.

Недавно один из московских дилеров раскрыл стоимость и рассказал о старте продаж новинки. Так, выяснилось, что Lada Xray Cross в исполнении Instinct обойдется в 1 042 900 рублей.

У дилера новинка уже есть в наличии, поэтому продажи ее стартуют в самое ближайшее время.

Цветовая гамма Xray Cross Instinct будет представлена фирменным вариантом «Янтарь» и новым окрасом — «Лазурно-синий».