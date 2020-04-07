В России Hyundai Solaris получил лимитированную версию

Новая специальная версия будет выпущена тиражом в количестве всего 2 тыс. экземпляров.



Российское подразделение Hyundai 7 апреля объявило о старте продаж нового варианта популярной модели Hyundai Solaris с названием Prosafety.

Этот автомобиль доступен для онлайн-бронирования на официальном сайте компании. Лимитированный Hyundai Solaris Prosafety будет доступен только в версии с 1,6-литровым 123-сильным двигателем, пару которому составляет 6-ступенчатая автоматическая КП.

При этом отличаться модель будет расширенным списком систем активной и пассивной безопасности.

Так, в седане помимо Эры Глонасс, появятся 6 подушек безопасности, боковые шторки безопасности, система АБС, стабилизации и распределения тормозных усилий, а еще заявлены датчики парковки, камера заднего вида, датчики давления в шинах и светодиодные фары и фонари.

В то время как стоимость обычного седана составляет 911 тыс. рублей с таким же двигателем, то лимитированный вариант оценили в 1 196 000 рублей.